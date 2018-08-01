taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.683
USD
4,9327
EURO
5,7654
ALTIN
194,01
PETR
73,6300

Jandarmadan turizm bölgelerinde huzur operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, turistlerin güvenli bir ortamda tatillerini yapabilmeleri için, huzur operasyonu düzenlendi.

İHA | 01.08.2018 - 11:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Keşan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, umuma açık içkili işletmelerde narkotik köpeklerle uyuşturucu madde araması ve halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde GBT sorgulaması yapıldı.

Jandarmadan turizm bölgelerinde huzur operasyonu

BAZI İŞLETMELERE PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyon kapsamında; kapalı alanda sigara içiren işletmelere ve içen kişilere toplam 7 bin TL idari para cezası kesilirken, trafik kontrollerinde ise alkollü araç kullanmaktan 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kamp, çadır, otel ve pansiyon ile günübirlik kiralık evlerde yapılan denetimlerde de, Kimlik Bildirim Sitemine (KBS) anlık veri girişi yapmayan 1 işletmeye 6 bin TL, 2 günübirlik eve altışar bin TL, 1 günübirlik eve ise KBS kaydını hiç yaptırmadığı için 12 bin TL idari ceza uygulandı.

Jandarmadan turizm bölgelerinde huzur operasyonu

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURANLAR GÖZALTINA ALINDI

Kimlik kontrolleri sonucu çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

TAPDK belgesiz satış yapmaktan 2 işletmeye 10 bin 550’şer TL idari ceza kesilirken, 1 işletmeye kaçak ve bandrolsüz içki satmaktan adli işlem başlatıldı.
Operasyona Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan da katıldı.

Jandarmadan turizm bölgelerinde huzur operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

239
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

13
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

18
İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

43
Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

419
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, PKK demeden terörü lanetledi

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM