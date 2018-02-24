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Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., T-129 Atak Helikopteri'nin birincisinin Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 05:20..
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Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

Jandarma Genel Komutanlığı için üretilen ilk T129ATAK Helikopteri, J-1453 kuyruk numarası ve FATİH ismini alarak komutanlığa teslim edildi.

Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

18 ADETE T129 TESLİM EDİLECEK

T129 ATAK Helikopteri'nin teslimat sürecine başlanırken, kuyruktaki 1453 FATİH yazısı dikkat çekti.

Jandarma Genel Komutanlığı için üretilen T129 ATAK'lar, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından verilen siparişle 18 adet olarak teslim edilecek.

Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

FATİH VE 1453 MESAJI

Fabrikadan çıkartılan ve atış testleri yapılan helikopterin kuyruğundaki J-1453 numarası dikkat çekti.

İstanbul'un fethi olan 1453 yılını vurgulayan kuyruk numarasının altında ise FATİH yazısı bulunuyor.

Jandarma'ya ilk ATAK teslim edildi

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