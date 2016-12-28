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Sanal öpüşme cihazı yapay dudak Kissenger

Japon bilimi nsanları 'Kissenger'' cihazıyla telefonda öpüşmeyi mümkün kılan bir teknoloji geliştirdi.

Haber Merkezi | 28.12.2016 - 09:28
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'Kissenger' adını taşıyan yeni bir aksesuar, cep telefonu uygulaması üzerinden karşı taraftaki kişiye güç ve basınç dalgaları yollayarak öpüşme hissi yaratıyor.

TELEFONDA ÖPÜŞMEK ARTIK MÜMKÜN

Akıllı telefonlar vasıtasıyla kullanılabilen bu aksesuarı telefonunuza oturtuyorsunuz ve aynı cihaza sahip olan sevgilinizle, birbirinizden kilometrelerce uzakta olmanıza rağmen, öpüşebiliyorsunuz.

KILIF ŞEKLİNDE YAPAY DUDAK

Gelişim süreci devam eden ve prototip seviyesinde demolarının şu an için iPhone üzerinden gerçekleştirildiği Kissenger, 'mobile kiss messenger' olarak tanımlanıyor. Adını öpmek ve mesajlaşmak kelimelerinden alan Kissenger, bir kılıf olarak akıllı telefona takılıyor.

Sanal öpüşme cihazı yapay dudak Kissenger VİDEO

Sanal öpüşme cihazı yapay dudak Kissenger

Sanal öpüşme cihazı yapay dudak Kissenger

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