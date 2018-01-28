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Japon kripto para piyasasında 500 milyon dolarlık soygun

Bilgisayar korsanları, Japonya'nın en büyük dijital döviz piyasalarından biri olan Coincheck'in sistemlerini hackledi.

Detay Haber | 28.01.2018 - 04:46..
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Japon kripto para piyasasında 500 milyon dolarlık soygun

Coincheck, Cuma günü yaşanan olayın ardından Bitcoin haricindeki tüm kripto para birimlerine ait işlemleri durdurduklarını açıklaadı.

Bilgisayar korsanlarının NEM adlı kripto parayı nasıl çaldıklarının incelendiği belirtildi.

Coincheck'ten yapılan açıklamada "Müşterilerimizin varlıklarının koruma altında olduğunu garantilemeye çalışıyoruz" denildi.

Japon kripto para piyasasında 500 milyon dolarlık soygun

2014'TE DE HACKLEDİLER

2014'te de bir diğer Japon dijital döviz piyasası sistemlerinden 480 milyon dolardan fazla kripto paranın çalındığını açıklamıştı.

Başta Bitcoin olmak üzere, birçok ditijal para birimi geçen Aralık ayında büyük değer kazanmış, Ocak ayı ortasında ise ciddi düşüş yaşamıştı.

Bir ara 19 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin, Ocak ayı ortasında 10 bin doların altına indi.

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