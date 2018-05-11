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Japon milletvekilinden üç çocuk önerisi

Doğum oranının 1899'dan bu yana en düşük seviyede olduğu Japonya'da iktidar partili vekil, bekarlara evlilik, çiflere ise en az üç çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 14:13..
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Japonya'da yaşlı nüfusundaki artık ve doğum oranlarındaki düşüş hükümeti harekete geçirdi. İktidardaki Liberal Demokrat Partisi milletvekili olan Kanji Kato, kadınların birden fazla çocuk sahibi olması gerektiğini ve bekarlığı tercih eden  kadınların ileride devlete devlete yük olacağını belirtti.

Japon milletvekilinden üç çocuk önerisi

EVLİLİĞE TEŞVİK

Partisinin bir toplantısında konuşan Kanji, düğünlerde konuşma yapması istendiğinde 'gelin damatı en az 3 çocuk yapmaya teşvik edici' ifadeler kullandığını anlattı.

6 çocuğu ve 8 torunu olan Kenji, evlenmeyi istemediklerini söyleyen genç kadınlarla karşılaştığında, onlara 'evlenmezlerse çocuk sahibi olmayacaklarını ve kendilerini diğer insanların çocuklarının vergileriyle ödenen bir bakımevinde bulacaklarını' söylediğini aktardı.

TEPKİYE AÇIKLAMA

Kadın vekillerin kendisini 'cinsiyetçilikle' eleştirmesinin ardından önce sözlerini savunmayı tercih eden Kanji daha sonra bir açıklama yayınladı ve 'kadınlara saygısızlık etmek niyetinde olmadığını' dile getirdi.

Resmi rakamlara göre 1 Nisan 2018 itibarıyla ülkedek 15 yaş altındaki çocuk sayısı 15.53 milyon. Bu da sayıda geçen seneye göre 170 binlik bir düşüş olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca Japonya'da geçen yıl 941.000 çocuk dünyaya gelmiş, bu sayı da 1899'dan beri en düşüğü olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede doğum oranları, bütün teşviklere ve finansal desteklere rağmen düşük kalmaya devam ediyor.

 

 

 


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