Japon Savaş Davulu Topluluğu Masa-Daiko'dan konser

Nafaka sisteminin değişmesi için çalışma başlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Gündem Buluşmaları' programıyla toplandı.

Emlak Konut, ocak-eylül döneminde 4,15 milyar TL değerinde 4 bin 194 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki kariyeri son bulduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arda Turan, şarkıcı Berkay ile kavga etti.

6

Diyarbakır'da kaçak elektrik çekenler suçüstü yakalandı

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, bu kez de Diyarbakır’da borcundan dolayı kesilen elektriği kaçak yollarla bağlanan markete suçüstü yaptı.