Japon Savaş Davulu Topluluğu Masa-Daiko'dan konser

Geleneksel Japon savaş davulu ile sahne performansı sergileyen Masa-Daiko Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) gösteri yaptı.
BEĞENİ TOPLADI
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin davetiye "2018 Japonya Sonbahar Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen topluluk, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı. Farklı ebatlardaki taiko adı verilen davul ve çeşitli müzik aletleri ile sahnelenen ritim ve koreografi gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.
JAPON KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORLAR
Japonya'da tarihin eski dönemlerinde savaş davulu çalınırdı, 1996 yılında sanatçı ve vurmalı çalgı ustası Masakazu Nishimine tarafından kurulan Masa-Daiko grubu konserler düzenleyerek Japon kültürünü tanıtıyor.