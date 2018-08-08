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Japon Sekai Mori Naim Süleymanoğlu’nun kızı çıktı

Naim Süleymanoğlu’nun 'kayıp kızı' ile ilgili tartışmaları bitirecek rapor açıklandı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 08:34..
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Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatı sonrası Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davasında önemli bir gelişmenin yaşandı.

MİRAS 4 KİŞİYE BÖLÜNECEK

Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı DNA incelemesine göre, Japon gazeteci Kyoko Mori’nin 27 yaşındaki kızı Sekai Mori’nin babası Naim Süleymanoğlu. Bu sonuçla birlikte, Japon Mori de yasal mirasçı konumuna geldi. Süleymanoğlu’nun mirası 4 kişiye bölünmüş olacak.

Japon Sekai Mori Naim Süleymanoğlu’nun kızı çıktı

2'Sİ İSTANBUL'DA 1'İ ANKARA'DA

Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu’ndan geriye ikisi İstanbul’da biri Ankara’da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor.

Japon Sekai Mori Naim Süleymanoğlu’nun kızı çıktı

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