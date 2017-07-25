Japon turist ahşap teknesiyle Marmaris'e geldi

Japonya'nın Kanagawa kentinde doğan ve 3 yıl önce Fujitsu şirketinden emekli olan bilgisayar uzmanı Masuda Kiyoshi, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ikinci el 8.5 metrelik tekne satın aldı.

"OKYANUSUN ORTASINDA TEK BAŞIMAYDIM"

Teknesine kurutulmuş erik anlamına gelen 'Umeboshi' adını veren Kiyoshi, Malezya, Tayland, Maldivler, Madagaskar, Güney Afrika burnunu dolaşarak Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girdi.

15 Mayıs'ta Marmaris'e giriş yapan Masuda Kiyoshi, "Pasifik Okyanusu'nda bu küçük teknemde tek başıma olduğumdan, dümenin başındayken dalgalar beni götürmesin diye belimden bir iple kendimi tekneye bağlıyordum. Okyanus boyunca çok fazla tekneyle karşılaştığımı söyleyemem. Uçsuz bucaksız okyanusun ortasında tek başımaydım. Büyük sıkıntılar çekeceğimi düşünürken çok sakin bir geçiş yaşadım. Gündüzleri sürekli molalar verip çok değişik insanlarla tanışma fırsatım oldu" dedi.

İnternet üzerinden tanıştığı Marmarisli bir arkadaşının, "Neden buraya da gelmiyorsun?" önerisi ile dümenini Türkiye'ye çevirdiğini anlatan Kiyoshi, geldiği turizm kentini çok beğendiğini, daha sonra eşi, 2 çocuğu ve 4 torunuyla Marmaris'e birlikte gelmeyi çok arzuladığını anlattı.

"MARMARİS ÇOK GÜZEL"

Bunun küçücük tekneyle mümkün olamayacağını belirten Japon gezgin, çocuklarının çalıştığını, eşini de denizin tuttuğunu söyleyerek, "Uçak yolculuğu ile getirip burada birlikte gezeriz diye düşünüyorum. Marmaris çok güzel" dedi. Kiyoshi, Marmaris'ten Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na gitmek üzere ayrıldı.





















