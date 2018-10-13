Japonlar günde 20 bardak çay öneriyor

Japonya'da yapılan bir araştırma, çay ile ilgili bir gerçeği daha ortaya koydu.

Mide ağrısına ve hazımsızlığa iyi geldiği bilinen çayın, kemik zayıflamasına karşı da iyi geldiği belirlendi.

Japon bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre; siyah çay içerisindeki antioksidantlar özellikle ileri yaşlarda oluşan kemik zayıflaması önlüyor.

KEMİK DOKUSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Osaka Üniversitesi'nde yapılan ve Keizo Nishikawa tarafından yönetilen araştırmada siyah çayda theaflavin-3 denilen bir antioksidant maddenin kemik dokusuna zarar veren metiltransferas adlı enzimi yok ettiği ve bu şekilde kemiklerin dokusunun güçlü kaldığı tespit edildi.

GÜNDE 20 ÇAY

Yapılan açıklamaya göre; fark edilebilir bir gelişme meydana gelmesi için üç gün içerisinde 60 fincan çay içilmesi gerekiyor.