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Japonlar inşaat robotu üretti

Kocaman bir endüstriye dönüşen robotik sistemler, dünyada bir teknoloji yarışı oluşturdu. Japonlar, inşaat robotu üretti.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 16:14..
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Teknolojinin kalbi olan japonya, robortik sanayinin de başkenti olmak üzere. Japon bilim insanları geliştirdikleri insansı robota alçıpan monte edebilen inşaat robotu üretti.

Japonlar inşaat robotu üretti

İNŞAAT ROBOTU ÜRETİLDİ

Japonya'daki en büyük Ar-Ge merkezi olan AIST(Ulusal Gelişmiş Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) inşaat işlerinde kullanılabilecek bir robot geliştirdi.

Henüz prototip halinde olan robot, ilk testini başarıyla verdi. Robotun denenmesi sırasında alçıpandan bir duvar inşa ettirildi.

Alçıpan monte edebilen insansı robot VİDEO

Japonlar inşaat robotu üretti

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DEĞİŞTİRECEK İCAT

Etrafındaki nesnelerin boyutlarını hesaplayabilen ve inşaat işinde kullanılacak nesneleri tanıyabilen HRP-5P, Japonya'daki yaşlanan nüfusa ve azalan iş gücüne tepki olarak inşaat işlerinde kullanılması için tasarlandı.

Görünüş itibariyla Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas'a bir hayli benzeyen HRP-5P'nin teknik özellikle açıklanmasa da yetenekleri bir video ile sergilendi. Robot videoda, bir alçıpan parçasını alıp uygun destek noktalarından vidalayarak alçıpan duvarın kurulumunu gerçekleştirdiği görülüyor.

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