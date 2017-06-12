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Japonlar neden maske takar

Japonlar neden maske takar? Maske hastalığı engeller mi? Maske takmak enfeksiyon kapmayı önler mi?

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  2. İpucu

japonlar

Günlük hayatlarına devam eden Japonları kendi ülkelerinde veya turist olarak geldikleri ülkemizde maske takarken görebiliriz. Peki Japonlar neden maske takar?

ENFEKSİYONA KARŞI ÖNLEM

Japonlar, diğer ülkelerde yaşayan birçok insan gibi enfeksiyon kapmamak için maske takıyor.

Çünkü; TokyoOsaka, Kobe, Kyoto gibi büyük şehirlerde nüfus fazla olduğu için gün içerisinde enfeksiyon kapma olasılığı oldukça yüksek.

KOKU VE TÜKÜRÜĞE KARŞI ÖNLEM

Saygılarıyla bilinen Japonlar bunu günlük hayata da uyarlamaktan çekinmiyor. Öyle ki maske takmalarının bir diğer nedeni; ağızlarından çıkan koku ve tükürüğün karşıdaki insanları rahatsız etmemesi.

SİVİLCE VE MAKYAJSIZLIĞA ÖNLEM

Bu başlık ilginç gelebilir ama Japonlar utangaç insanlar oldukları için özellikle genç kızların sivilceleri olduğunda veya makyajları olmadığında da maske taktıklarını ifade ediyorlar.

Japonlar neden maske takar

ALIŞKANLIK

Japonlar alışkanlıktan dolayı da maske takıyor. Bu durumu; maske taktığımızda etraftan mikrop kapmayacağımızı düşünüyoruz ve kendimizi daha iyi hissediyoruz diye açıklıyorlar.

AYNI MASKEYİ TÜM GÜN TAKIYORLAR

İşin ilginç tarafı Japonya'da sağlık çalışanları da halkın maskeleri bir gün boyunca sürekli olarak taktıklarını ve bunun sağlık açısından bir faydası olmadığını belirtiyor.

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