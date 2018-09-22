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Japonya hipersonik füze için bütçe ayırdı

Japonya gözünü hipersonik füzeye dikti. Savunma Bakanlığı, füzenin geliştirilmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

AA | 22.09.2018 - 02:54..
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Japonya hipersonik füze için bütçe ayırdı

Yeni nesil savaş makinelerine geçen ülkelerden biri olan Japonya, hipersonik teknolojiyi seviyesine çıkmanın peşinde.

TEST İÇİN TARİH VERİLDİ

Ülke basınında yer alan haberde, Savunma Bakanlığının hipersonik füze geliştirilmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

Füzenin, 2023-2025 yıllarında test edilmesinin beklendiği, ülkenin savunma stratejisinin parçası olacağı kaydedildi.

HİPERSONİK TEKNOLOJİ NEDİR?

Hipersonik hava araçları, saniyede 343,2 metre ölçülen ses hızının 5 katı (Mach 5) veya daha yüksek hızlarda hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor.

Nükleer silahlar ve balistik füzelerin taşınmasında da kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.

ABD TEST ETTİ ÇAKILDI

ABD, 2011'de Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2'yi test etmiş ancak araç, Pasifik Okyanusu'na çakılmadan önce sadece birkaç dakika uçabilmişti.

Çin, geçen yıl mart ayında WU-14 adlı hipersonik planörüyle Mach 5-Mach 10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti.

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