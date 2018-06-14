Japonya kaçırılan vatandaşlarını geri istiyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore’nin yıllar önce kaçırdığı Japonların aileleriyle biraraya gelerek sorunu çözmek için doğrudan Kuzey’le anlaşma sözü verdi.

"SORUNU ÇÖZMEYE KARARLIYIM"

Kuzey Kore’den vatandaşlarını serbest bırakmasını talep eden Abe, "Kuzey Kore ile yüz yüze görüşmeye ve sorunu çözmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

2002'DE 13 VATANDAŞIN KAÇIRILDIĞINI KABUL ETMİŞLERDİ

82 yaşındaki Sakie Yokota, 13 yaşındayken kızı Megumi’nin Japonya’nın kuzey sahilinden kaçırıldığını söyleyerek Abe’den hızla hareket edilmesini ve hala hayattayken yaşlılığında kızını görmek istediğini söyledi. Megumi’nin, Kuzey Kore’nin Japon kültürünü ve dilini öğretmesi için 1970 ve 1980’li yıllarda Kuzey Kore tarafından kaçırılan en az 17 Japon’dan biri olduğu biliniyor.

Yıllarca süren inkarın ardından Kuzey Kore, 2002’de 13 vatandaşın kaçırıldığını kabul etmişti. Kuzey Kore, Megumi de dahil olmak üzere 8 Japon vatandaşının öldüğünü ileri sürmüştü. Ancak aileler ve Japonya hükümeti ispat eksikliğinden dolayı bunu kabul etmeyi reddediyor.