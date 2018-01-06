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Japonya ve Güney Kore bir araya geliyor

Önümüzdeki hafta Pyongyang ile yapılacak üst düzey görüşmeler öncesinde Japonya ve Güney Kore'den gelen elçiler 'Kuzey Kore nükleer sorunu'nu tartışmak üzere bir araya gelecek.

DHA | 06.01.2018 - 13:11..
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore'nin "kabul edilemez" provokasyonları yüzünden, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyledikten sonra Güney Kore Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı duyurdu.

OLİMPİYAT GÖRÜŞMELERİ İÇİN BİR ARAYA GELECEKLER

Elçiler, iki Koreli üst düzey yetkili salı günü Panmunjom fiili sınır köyünde Kuzey Kore’nin şubat ayında yapılacak olan PyeongChang Olimpiyat Oyunları'na katılımını görüşmek üzere buluşmadan önce toplanacak.

Açıklama, Kim Jong-un, Yeni Yıl konuşmasında ABD'yi tehdit etmesine rağmen güneyli rakibi ile görüşmelere açık olduğunu açıkladıktan sonra yapıldı.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada her iki tarafında Kuzey Kore’nin Yılbaşı mesajından bu yana Kore Yarımadası üzerine görüşlerini paylaşacağını söyledi ve ayrıca “Kuzey-Güney ilişkilerini ilerletmek ve Kuzey Kore'nin nükleer sorununu barışçıl yollarla çözmek için derinlemesine tartışmalar yapılacaktır.” dedi.

SEUL İLE WASHINGTON ARASINDAKİ DİYALOG

Uzmanlar, Kim Jong-un'un Güney Kore'ye “zeytin dalı” uzatmasının Seul ile Washington’ın arasını bozmak için bir plan olabileceğini söyledi.

ABD'li eski bir diplomat olan Douglas Paal, “Bu konuşma, ABD-Güney Kore ilişkilerini kışkırtmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, başarılı olimpiyatlara ihtiyaç duyuyor ancak ABD'nin baskıyı artırma yönündeki çabaları, Güney Kore'nin gündemiyle uyuşmuyor.”dedi.

KUZEY VE GÜNEY KORE ARASINDAKİ DİYALOG

Geçen yıl Kuzey Koreli yetkililerle olan gayri resmi görüşmelerde yer alan ABD’li eski diplomat Evans Revere, Pyongyang'ın Olimpiyatlara katılımı için bir karşılık istemeye çalışacağını söyledi. Ancak, ekledi:

"Seul buna inanmamalı." Güney Kore ve ABD, Kim Jong-un'un Seul’a yaptığı Washington’la olan bağlar koparılırsa “barış” sağlanacağı çağrılarına rağmen, şimdiye kadar Kuzey Kore'ye yönelik baskı ve tecrit kampanyalarında müttefik kaldılar.

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