Japonya'da çocuklar için gündüz çalışan telefon üretildi

Tone Mobile tarafından geliştirilen cihazın, ebeveynlerin, çocukları ile gün boyunca iletişim kurmalarını sağlayacak ancak aşırı kullanımına bağlı yan etkileri ortadan kaldıracak bir telefon talebi doğrultusunda üretildiği belirtildi

AĞUSTOS İTİBARİYE 312 DOLARDAN SATILACAK

1 Ağustos itibariyle 312 dolara satışa sunulacak Akıllı telefon, 12 yaş ve daha küçük çocuklar için saat 22.00'den sabah 06.00'ya kadar otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlanabiliyor.

EBEVEYNLER SÜREYİ AYARLAYABİLECEK

Japonya'da 1 Ağustos itibariyle 312 dolara (34 bin 800 yen) satışa sunulacak akıllı telefonun, okullar dahil önceden belirlenmiş yerlere girerken otomatik olarak kilitlenmesi ve mesajlaşma uygulamalarına erişimin sınırlandırılması gibi özellikleri bulunuyor. Ebeveynler, telefonun kullanılmayacağı sürenin kısaltılması ve hatta cihaz kilidinin tamamen açılması gibi ayarları değiştirebilecek.