Japonya'da sahile vuran tekneden 7 ceset çıktı

1 Zeytinburnu'ndaki silüet bozan gökdelenler yıkılmayacak Ucube binalar, İstanbul'u yenmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık dikkat çektiği ve sahibiyle konuşmadığı Zeytinburnu'ndaki 16/9 Kuleleri, şehrin silüetini hançerlemeye devam edecek.

2 Eski CIA çalışanı belge saklamaktan gözaltına alındı ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA'nın eski bir çalışanı, teşkilat varlıklarının ve çalışanlarını bilgilerinin kayıtlı olduğu gizli belgeleri yasa dışı alıkoymaktan gözaltına alındı.

3 Erich Maria Remargue'nin 'Cenneteki Gölgeler' kitabı çıktı Anlattıklarının gerçekliği ile insanın canını acıtan fakat bir yandan da küçük şeylerle mutlu olmayı öğreten yazar Erich Maria Remarque Everest Yayınları’ndan çıkıyor.

4 Bilim insanları Azteklerin ölüm nedenini buldu Yeni yapılan bir araştırma, 500 yıl önce Meksika'da yaşayan Azteklerin ölüm nedeninin bir tür veba olduğunu ortaya koydu.

5 Van'da uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı tutuklandı İpekyolu ilçesinde 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 İran uyruklu tutuklandı

6 Siyah noktalardan evinizde kurtulun Ciltte bulunan siyah noktalar, zannedildiğinden daha kolay bir şekilde yok edilebilir. Uzmanlar, ev ortamında hazırlanabilecek bir karışım ile siyah noktalardan kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor.