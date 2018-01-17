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Japonya'da sahile vuran tekneden 7 ceset çıktı

Japonya'da Ishikawa bölgesi sahiline vuran bir teknede 7 ceset bulundu.

AA | 17.01.2018 - 09:15..
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Kyodo ajansının haberine göre, polis, Kanazawa kenti sahiline vuran alabora olmuş bir ahşap teknenin içinde 7 ceset buldu.

Polis, geçen hafta bulunan ancak kötü hava koşulları nedeniyle incelemesi geciken 7 cesedin çürümeye yüz tuttuğunu açıkladı.

Japonya'da sahile vuran tekneden 7 ceset çıktı

"KUZEY KORE'DEN GELMİŞ OLABİLİR" TESPİTİ

16 metre uzunluğundaki teknenin Kuzey Kore'den gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, teknede, eski Kuzey Kore liderleri Kim Il Sung ile Kim Jong Il'nin portrelerinin yer aldığı bir rozet ve Kore alfabesinin olduğu bir sigara paketi bulduklarını kaydetti.

Polis, 7 cesedin otopsi için adli tıp kurumuna gönderildiğini bildirdi.

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