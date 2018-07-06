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Japonya'da tarikat lideri Asahara idam edildi

Japonya'da, 13 kişinin ölümüne 6 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan sarin gazı saldırısını gerçekleştiren tarikat lideri Shoko Asahara idam edildi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 11:53..
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Japonya'da 1995 yılında sarin gazıyla metro istasyonuna terör saldırısı gerçekleştrien tarikat lideri Shoko Asahara idam edildi.

TARİKAT LİDERİNE İDAM

Japon basını, Asahara ile birlikte 6 tarikat üyesinin daha idam edildiği duyurdu. Asahara'nın 1984 yılında kurduğu Aum Shinrikyo tarikatına dönemin önemli devlet adamları, siyasetçileri ve topluma mal olmuş pek çok kişi üyeydi.

29 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SUÇLU

Gerçek adı Chizuo Matsumoto olan Asahara, 13 farklı suç ve  toplam 29 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu.

Asahara, 1995 yılında Tokyo metorsunda yaptığı sarin gazı saldırısında 13 kişinin ölümüne 6 binden fazla kişinin ise yaralanmasına sebep olmuştu. Aynı yıl tutuklanan ashara 2006 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

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