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Japonya'daki Jebi tayfunu

Japonya'da etkili olan son 25 yılın en ağır tayfunu Jebi, 10 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 17:09..
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Japonya'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununun hayatı felç ettiği ve yüz binlerce insan için tahliye emri verildiği bildirildi. Saatte 200 kilometreyi aşan rüzgarlar, araçları savurdu, konteynerleri, çatıları havaya uçurdu, gemileri ise sürükleyerek limanlara oturttu.

Japonya'daki Jebi tayfunu

GEMİLER, ARAÇLAR KONTEYNERLER VE ÇATILAR

Japonya'da etkili olan son 25 yılın en ağır tayfunu Jebi, 10 kişinin ölmesine yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Ülkeye milyarlarca dolarlık fatura çıkartan Jebi, herşeyi yıktı geçti.

Japonya'daki Jebi tayfunu - GALERİ

Japonya'daki Jebi tayfunu

Binaların çatılarını kağıt gibi savuran 200 kilometrelik rüzgarlar havada çatı parçaları savutturdu. Limandaki gemileri sürükleyen tayfun, limanları da yıktı geçti.

Gemi limanlarındaki konteynerler etrafa saçıldı, tonlarca yük kapasitesi bulunan metal kutular adeta oyuncak lego gibi dağıldı. Otomobiller de şiddetli rüzgarlardan nasibini aldı.

Japonya'daki tayfundan korkunç görüntüler VİDEO

TAHLİYE EMRİ GELDİ

Tayfun nedeniyle havaalanının uçak pistinin ve terminal binasının zemin katının sular altında kaldığı aktarıldı. Osaka'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Japonya'daki Jebi tayfunu

Jebi tayfununun saatteki hızının 216 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.

Japonya'da son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununun hayatı felç ettiği ve yüz binlerce insan için tahliye emri verildiği bildirildi.

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