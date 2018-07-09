Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Japonya’nın batısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 112’ye yükseldiği açıklandı. Yetkililer, 79 kişiden hala haber alamadıklarını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek ölü sayısının daha da artacağından endişe ettiklerini söyledi.

73 BİN KİŞİ KURTARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Can kayıplarının Hiroşima, Okayama, Ehime, Kyoto, Gifu, Şiga, Saga, Koçi, Yamaguçi, Fukuoka, Kagoshima, Hyogo bölgelerinde olduğu belirtildi. Yaklaşık 238 toprak kayması olduğu bildirilirken ulaşımın yapılamadığı aktarıldı. Bölgelere erişimin de zor olması nedeniyle bir çok insanın evlerinde mahsur kaldığı biliniyor.

73 bin kişi arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın ve Afet Yönetim Dairesi, 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısının 6 milyona çıktığını, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu belirtti. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personel sayısı ise 73 bine yükseltildi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hayat kurtarabilmek için çalışmaların yüksek bir çabayla sürdüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığı ise 13 binden fazla eve su verilemediğini ve 267 binden fazla evin hala elektriksiz olduğunu açıkladı.

BAŞBAKAN ABE GEZİLERİNİ İPTAL ETTİ

Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, dört ülkeye gerçekleştireceği ziyaretlerini iptal ettiği açıklandı. Abe, Çarşamba günü başlayacak ve dört ülkeye gerçekleştirmeyi planladığı gezilerini iptal etti. Abe’nin ziyaret edeceği ülkeler arasında Belçika, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır bulunuyordu.