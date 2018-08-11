Jason Statham James Bond olmak istiyor

Son olarak Hızlı ve Öfkeli 8'de boy gösteren Jason Statham, verdiği bir röportajda James Bond olmak istediğini ifade etti.

HENÜZ TEKLİF GELMEDİ

Taşıyıcı, Koruyucu ve Tetikçi gibi aksiyon filmleriyle adını duyuran usta oyuncu, son dönemde aksiyon filmlerinin aranan yüzü olmayı başardı.

Ünlü aktör verdiği bir röportajda James Bond rolü için henüz bir teklif gelmediğini söyledi.

Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği James Bond serisinin devamı için teklif gelmemiş olmasına rağmen rolü istediğini de ekledi.