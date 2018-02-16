Jennifer Aniston ile Justin Theroux boşanıyor

Hollywood, Jennifer Aniston ve Justin Theroux'nun ayrılık haberiyle şaşırdı. Çift, basın sözcüleri yoluyla Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, geçen sene sonunda 2,5 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu.

ÇİFT AÇIKLAMA YAPTI

Aniston ve Theroux, ilişkileri konusunda "Daha fazla spekülasyon çıkmasını engellemek için" kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Oyuncu Aniston ile aktör, senarist ve yönetmen Theroux, 2012’de nişanlanmış, 3 yıllık bir nişanlılık sürecinden sonra 2015’te sürpriz bir şekilde evlenmişti.