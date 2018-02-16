taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.008
USD
3,7477
EURO
4,6987
ALTIN
163,94
PETR
64,8000

Jennifer Aniston ile Justin Theroux boşanıyor

Amerikalı oyuncu Jennifer Aniston ile aktör kocası Justin Theroux, ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 11:51..
  1. Haberler
  2. Magazin

WW

Hollywood, Jennifer Aniston ve Justin Theroux'nun ayrılık haberiyle şaşırdı. Çift, basın sözcüleri yoluyla Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, geçen sene sonunda 2,5 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu.

ÇİFT AÇIKLAMA YAPTI

Aniston ve Theroux, ilişkileri konusunda "Daha fazla spekülasyon çıkmasını engellemek için" kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Oyuncu Aniston ile aktör, senarist ve yönetmen Theroux, 2012’de nişanlanmış, 3 yıllık bir nişanlılık sürecinden sonra 2015’te sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Jennifer Aniston ile Justin Theroux boşanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nilüfer ameliyat oldu
Kronik sinüzit sebebiyle sık sık rahatsızlanan Türk Pop Müziği'nin usta sesi Nilüfer ameliyat oldu.
Müjde Ar setlere geri dönüyor
Türk sinemasının dev ismi Müjde Ar, yıllar sonra yeni bir diziyle dönüyor.
Mesut Özil'in hesabı Amine Gülşe'nin elinde
Mesut Özil ile evlilik hazırlıkları yapan Amine Gülşe, futbolcunun hesabına el attı.
Alper Potuk-Tuvana Türkay çifti yine barıştı
Evlilik yolundayken ilişkilerini noktalayan Alper Potuk ile Tuvana Türkay, ayrılığa daha fazla dayanamadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

120
İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

196
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

152
Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

3
2118 yılından geldiğini anlatan Alexander Smith

2118 yılından geldiğini anlatan Alexander Smith

78
Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım geldi

Hülya Avşar: Sibel Can'ı yolasım geldi

7
Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM