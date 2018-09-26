Jennifer Lopez: Süper kadın gibi hissediyorum

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, geliştirdiği kol kaslarını sergileyen fotoğrafıyla sosyal medyanın gündeminde.

"GÜÇLÜ, MUTLU VE MİNNETTAR"

Kollarını ve sırtını açıkta bırakan kırmızı elbisesiyle, turne konseri öncesinde poz veren 49 yaşındaki şarkıcının güçlü sırt ve kol kasları büyük beğeni topladı.

Amerikalı şarkıcı, kaslı fotoğrafını paylaşırken altına şu notu düştü: “Bu gece kendimi süper kadın gibi hissediyorum. Bu turneye başladığımda 27 günde 15 konser çok fazla diye düşünmüştüm. Ama kendimi aşağı çekmek yerine turnenin sonuna dek daha güçlü olmam konusunda kendime söz verdim.”

Turnesinin bitimine üç konser kaldığını söyleyen Lopez, “Çok fazla duygusalım ama en çok da güçlü, mutlu ve minnettar hissediyorum” dedi.

Lopez’e hayranları “Sen benim kahramanımsın”, “Tanrıçasın” gibi övgü dolu mesajlar yağdırdı. Bazı hayranları, Lopez’i ‘Terminatör’ün yıldızı Arnold Schwarzenegger’e benzetildi.