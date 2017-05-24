Jet-ski ile umuda yolculuk sahil güvenliğe takıldı

Yunan sahil güvenlik ekipleri, İstanköy (Kos) Adası'na bir jet-ski ile 3 kişinin yaklaştığını farkedip, Kumburnu Mevkisi'nde durdurdu.

Jet-ski'yi kullanan 26 yaşındaki Türk kaptan ile Suriyeli oldukları belirlenen evli bir çift, yasa dışı yollardan İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları için gözaltına alındı.

5 BİN EURO VERDİLER

Türk kaptana kendilerini İstanköy Adası'na götürmesi için 5 bin Euro verdikleri belirlenen Suriyeli çift, Pili Göçmen Kampı'na gönderildi. Türk kaptanın ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.