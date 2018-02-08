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Jim Carrey, Facebook'u hesabını kapatarak protesto etti

Amerikalı aktör Jim Carrey, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesinde rolü olduğunu savunarak Facebook'taki hesabını kapattığını duyurdu.

Detay Haber | 08.02.2018 - 09:35..
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Carrey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Facebook hisselerimi satıyorum ve hesabımı siliyorum. Çünkü Facebook, Rusya'nın seçimlerimize müdahalesi üzerinden kâr elde etti ve hala bu müdahalenin önüne geçmek için yeteri kadar çaba sarf etmiyor." ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİMİZE DEĞER VERENLERİ DAVET EDİYORUM"

Carrey ayrıca, "Geleceğimize değer veren tüm yatırımcıları da aynısını yapmaya davet ediyorum." sözleriyle finans sektörünü de boykota çağırdı.

Jim Carrey, Facebook'u hesabını kapatarak protesto etti

FACEBOOK'A YAPILAN ELEŞTİRİLER

Facebook son 2 yılda Rusya bağlantılı reklamverenlere ait içeriğin 126 milyon kez görüntülendiğini duyurmuştu.

Sosyal medya devi Facebook propaganda ve sahte haberlere izin verdiği konusunda eleştiriliyor.

ABD Adalet Bakanlığı da "2016 ABD Başkanlık Seçimleri'ne Rus müdahalesi" konusunu soruşturmaya devam ediyor.

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