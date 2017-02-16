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Jirki ve Tatar aşireti referandum kararını verdi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman, referandumda “evet” oyu vereceklerini söyledi.

16.02.2017 - 17:04
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Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, “Tahir Adıyaman bugün bizi ziyaret ederek, referandumda aşireti ve çevresi ile “evet” oyu kullanacağını söyledi. Biz bundan çok büyük mutluluk duyduk. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.

"TÜM AŞİRET LİDERLERİ KENETLECEĞİZ"

Biliyorsunuz 16 Nisan’da Türkiye halkı referanduma gidecek. Bizlerde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tüm aşiret reislerimiz ile birlikte kenetlenerek, halkımızla birlikte ‘evet diyeceğimizi ifade etmiştik. Referandum kapsamında bölgemizin aşiret reisleri bir araya gelmiştik. Ziyaretler, bu kapsamda devam ediyor. İnşallah Türkiye’nin kaderini değiştirecek bu seçimde zaferle çıkacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi

"MİLLETİMİZİN SELAMETİ İÇİN 'EVET' DİYECEĞİZ"

Tatar’ı evinde ziyaret eden Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman ise, "Milletimizin, Şırnak’ın ve ilçelerin selameti için referandumda ’evet’ diyeceğiz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız" diye konuştu.

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