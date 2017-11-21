Johann Wolfgang Goethe’nin klasiği: Faust

Almanya ve dünya edebiyatının tartışmasız en önemli klasiklerin başında gelen Faust, Goethe’nin başyapıtıdır. Büyük yazar Goethe’nin adıyla özdeşleşen bu harika eser yayımlandığı dönem oldukça ses getirmiştir. Bu güzel tragedyada bilimin, ilmin, aydınlık bir hayatın peşinde olan ve bunun için şeytanla bile sözleşme yapmaktan kaçınmayan Faust’un ruh halinin geniş analizini okuyacaksınız.

YAZDIKLARIYLA DÜŞÜNÜRLERİ ETKİLEDİ

Goethe'nin 60 yılda tamamlayabildiği Faust, onun gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemini kapsıyor. 1774'te yazdığı ilk roman Genç Werther'in Acıları gerek anlatımı gerek duygularının coşkunluğu ve çağdaş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmadaki başarısıyla evrensel bir üne kavuştu. Kitap Avrupa'da elden ele dolaştı. Goethe, 1775'te Weimar Dükü tarafından elçilik danışmanlığına atandı ve bu kentte yıllar içinde bir kültür kenti haline getirdi. 1782 yılında "von" unvanını aldı. 1786'daki İtalya'ya ünlü seyahati Goethe'nin yeniden doğuşu sayılır. Yazar, sadece edebiyatla değil, eğitim, doğa bilimleri, ve felsefe de içinde olmak üzere pek çok konuyla yakından ilgilendi, birçok düşünürü etkiledi. Ünlü filozof Nietzche hayatı boyunca Goethe'ye saygı duymuş ve halefi olarak onu desteklemiştir.

FAUST'UN DERİNLİKLİ RUH HALİ

1770 – 71 yılları arasında yazılan ünlü kitap ancak 1808’de yazar arkadaşı Schiller’in hayata veda etmesinden sonra yayımlanabildi. Goethe’nin Auerbachs Keller restoranında aldığı ilhamla kaleme aldığı Faust, günümüzde bile hala etkisini koruyan nadir eserlerdendir. Almanya Edebiyatının iki dev yazarı Goethe ve Schiller yakın dost olmalarının yanında, yazdıkları eserlerle de dünya edebiyatının unutulmazları arasındaki müstesna yerlerini her daim koruyabilmişlerdir. İki ana bölümden oluşan kitapta Faust’un sürekli değişin ruh halinin derinlikli dünyasına yolculuk edeceksiniz.

FAUST

Latince “mutluluk” anlamına gelen Faust, bilim ve bilgi uğruna hayatın sunduğu bütün dünyevi tatlardan uzak kalan, sürekli okuyan, en ufak bir bilgi kırıntısının bile peşinde koşan bireyin önemli karakter analizlerindedir. Kitaba sadece edebi bir gözle bakar ve ona göre okuma yaparsak yanılabileceğimizi düşünüyorum. Faust, edebi bir metinden öte felsefi ve psikolojik ögelerle donatılmış hayata ve varoluşa dair kapsamlı analizlerin ve diyalogların bütünleşmiş halidir.

Faust

Yaşadığı hayattın zevklerinden kendisi bütünüyle tecrit eden Faust, üstün gayretlerine rağmen amacına ulaşamamanın acısı içinde kıvranmıştır. Karanlık ruh halinin ona getirdiği bunalımlarla yaşamdan en ufak bir lezzet bile alamayan Faust, bunun için şeytan Mefisto ile bir anlaşma içinde kendini bulur. Faust, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 Temel Eser'i arasındadır.

Goethe

MEFİSTO VE BÜYÜCÜLÜK

Kitapta yer yer sadelikten kopmalar ve okuyucunun dikkatini dağıtabilecek argümanlar olsa da onu değerinden bir şey kaybettirmiyor. Ben de kitabı ilk okuduğumda tabiri caizse biraz savaş verdim, sonra ilerleyen sayfalarda bu zorluk yerini sadeliğe bıraktı. Antik Yunan filozoflarından Aristoteles’in “İnsan doğası gereği bilmeyi arzu eder” sözü tam da Faust’u işaret eden veciz bir sözdür. Aristo, anlamlı sözünde insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar yaşadığı hayatı anlamak ve sorgulamak için sürekli bilgi ve bilmenin peşinde olduğunu söyleyerek bilginin öneminden bahsetmiştir.

Faust da, bilginin her türlüsüne ulaşmış ama bu onu tatmin edememektedir. Son çare olarak kendini büyücülüğe veren Faust, elde edemediği, ulaşamadığı yüksek nitelikli bilgilere bu yöntemle ulaşmayı dener ama bunu tek başına yapamayacağını da bilmektedir.

ŞEYTANLA ANLAŞMA

Şeytan Mefisto ve Tanrı arasında Faust için tartışmalar başlamıştır. Mefisto, Faust’u çok kolay bir şekilde yoldan çıkartabileceğini, sapıklığa ve kötülüğe sevk edeceğini söylemiştir. Tanrı ise, insanlarının fıtratı gereği iyi olduklarını, ideallerine ulaşmak için zorluklarla karşılaşabileceğini, bunun için kendisine zarar verebilecek türlü yollara başvursa bile sonunda yine gerçek benliğini ve inancını yakalayabileceğini söyleyerek şeytanın Faust üzerinde deneme yapmasına onay vermiştir.

Faust, bunalımlar ve bezginlik içinde ruh çağırırken karşısına Mefisto çıkar. Bu olağanüstü karşılaşmada Faust, Mefisto’ya kendisini içinde bulunduğu karanlık ruh halinden kurtarması için bir anlaşma teklif eder.

Yazdıklarıyla insanları derinden etkileyen Goethe'nin Faust kitabı trajedinin yanı sıra okurların beynine soru kancaları atarak onları sorgulamya sev ediyor. Dolasıyla hem yayımlandığı çağda hem de günümüzde çok okunan Faust önemli bir eserdir. Kitabı okuduktan sonra tiyatrosunu da mutlaka izleyin.

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