Judith, 45 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, 30 Mayıs'ta saat 20.00'de başlayacak. İDOB, sezonun son bale prömiyerini dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi Judith ile yapacak.

1969'DA SAHNELENMİŞTİ

Dünya Prömiyeri 1969 da Ankara Devlet Opera ve Balesinde sahnelenmiştir. Koreografisi Alfred Rodrigues tarafından yapılmış ve orkestra Alan Abbott tarafından yönetilmiştir.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde 1970'te, 10. Uluslararası Arkeoloji Kongresi nedeniyle 1973'te Ankara'da ve aynı yıl 1. Uluslararası İstanbul Festivali'nde sahneye konmuştur. Daha sonra 1976 ve 1978'de Cape Town'da, Cabap Company tarafından, Nico Malen Tiyatro Merkezi'nde sahnelendi.





APOLLO VE DAFNE KANTATI

George Frideric Handel'in Apollo ve Dafne kantatı, Türkiye'de ilk kez İstanbul Barok iş birliğinde sahnelenecek.