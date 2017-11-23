Judo dersine giden genç yürümeyi unuttu

2 sene önce siyah kuşak almak için derslere katılan 18 yaşındaki Conor Lewis, dersten çıktığında artık birçok şeyi hatırlamıyordu.

2 YIL EVDEN ÇIKAMADI

Yaşadığı nörolojik bozukluk rahatsızlığı nedeniyle Lewis, 2 yıl boyunca tedavi gördü, bu süre boyunca evinden çıkamadı.

Fizik tedavi sayesinde sonunda evden çıkan genç, doktorlarını ve akrabalarını azmiyle oldukça şaşırttı.

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"ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU"

Lewis'ın annesi, "Bu videoyu ilk gördüğümde sihir gibi bir şeydi. Evde oturmuş kahvemi içiyordum. Çok büyük sürpriz oldu." diye konuştu.