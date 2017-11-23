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Judo dersine giden genç yürümeyi unuttu

2015 yılında Judo dersine giden Conor Lewis, dersten döndüğünde yürümeyi hatırlayamadı.

Haber Merkezi | 23.11.2017 - 17:08
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2 sene önce siyah kuşak almak için derslere katılan 18 yaşındaki Conor Lewis, dersten çıktığında artık birçok şeyi hatırlamıyordu.

Judo dersine giden genç yürümeyi unuttu

2 YIL EVDEN ÇIKAMADI

Yaşadığı nörolojik bozukluk rahatsızlığı nedeniyle Lewis, 2 yıl boyunca tedavi gördü, bu süre boyunca evinden çıkamadı.

Fizik tedavi sayesinde sonunda evden çıkan genç, doktorlarını ve akrabalarını azmiyle oldukça şaşırttı.

Judo dersine giden genç yürümeyi unuttu- İZLE

Judo dersine giden genç yürümeyi unuttu

"ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU"

Lewis'ın annesi, "Bu videoyu ilk gördüğümde sihir gibi bir şeydi. Evde oturmuş kahvemi içiyordum. Çok büyük sürpriz oldu." diye konuştu.

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