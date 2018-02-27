Jules Verne’nin 'Zacharius Usta'adlı romanı raflarda

Zacharius Usta olağanüstü ince bir işçilikle ürettiği kusursuz saatlerle Cenevre şehrinin gururudur. Ünü İsviçre sınırlarını aşıp Fransa ve Almanya’ya kadar uzanmıştır. Saatçiliğin ilerleyen bilime ayak uydurmasıyla, Zacharius Usta da “saat maşası”nı icat eder.

Fransız yazar ve gezgin olan Jules Verne, bilim kurgu kitaplarının babası olarak bilinir.

Bu icadının ardından kibir başını döndürür. Tanrı sonsuzluğu yarattıysa, kendisi de zamanı yaratmıştır…

Ancak günün birinde imal edip sattığı bütün saatlerin ortada görünür bir sebep olmaksızın birden durmasıyla, öfkeli müşteriler evinin kapısını aşındırmaya başlar.

Bilimle manevi değerler arasındaki çatışma Jules Verne’in 1854 yılında yayımladığı bu fantastik öykünün ana temasıdır. Kibrine yenilip ölümsüzlüğün peşine düşen ve ruhunu kaybeden Zacharius Usta için çöküş kaçınılmazdır..

Yazar: Jules Verne

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren: Alev Özgüner

Baskı yılı: 2018

Syf: 56

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