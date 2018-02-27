taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.786
USD
3,7857
EURO
4,6727
ALTIN
162,44
PETR
67,1400

Jules Verne’nin 'Zacharius Usta'adlı romanı raflarda

'Zacharius Usta' Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Kitap

Zacharius Usta olağanüstü ince bir işçilikle ürettiği kusursuz saatlerle Cenevre şehrinin gururudur. Ünü İsviçre sınırlarını aşıp Fransa ve Almanya’ya kadar uzanmıştır. Saatçiliğin ilerleyen bilime ayak uydurmasıyla, Zacharius Usta da “saat maşası”nı icat eder.

Fransız yazar ve gezgin olan Jules Verne, bilim kurgu kitaplarının babası olarak bilinir.

Bu icadının ardından kibir başını döndürür. Tanrı sonsuzluğu yarattıysa, kendisi de zamanı yaratmıştır…

Jules Verne’nin 'Zacharius Usta'adlı romanı raflarda

Ancak günün birinde imal edip sattığı bütün saatlerin ortada görünür bir sebep olmaksızın birden durmasıyla, öfkeli müşteriler evinin kapısını aşındırmaya başlar.

Jules Verne’nin 'Zacharius Usta'adlı romanı raflarda

Bilimle manevi değerler arasındaki çatışma Jules Verne’in 1854 yılında yayımladığı bu fantastik öykünün ana temasıdır. Kibrine yenilip ölümsüzlüğün peşine düşen ve ruhunu kaybeden Zacharius Usta için çöküş kaçınılmazdır..

Yazar: Jules Verne

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren: Alev Özgüner

Baskı yılı: 2018

Syf: 56

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rasim Koç’tan Fatin Rüştü Zorlu’nun hayatı
Yazar ve akademisyen Rasim Koç, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonucu idam edilen dönemin Dış işleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu 'Fatin Rüştü Zorlu' kitabında bütün yönleriyle anlatıyor.
Büyük sanatçıların aşk mektupları
En son ne zaman afilli bir aşk mektubu yazdınız? Ya da hiç aşk mektubu yazdınız mı? Kİtap Ayracı eskileri anıp, sizi bir yolculuğa çıkarıyor...
Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu
“Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında Terme ilçesinde yaklaşık bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu.
Karadeniz Kitap Fuarı sona erdi
Samsun'da düzenlenen fuarı beş günde 183 bin 930 kişi ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

172
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

183
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

172
Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

97
Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

21
Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

61
İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM