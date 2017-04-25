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Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

El Clasico sonrası Hollywood yıldızı Julia Roberts, Real Madrid kulübünü ziyaret etti.

25.04.2017 - 10:40
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Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

Barcelono yıldızı Messi ve Real Madrid'in yıldızları Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos'la görüşerek birlikte fotoğraf çekilen ünlü oyuncuya Real Madrid Başkanı, Roberts'in adı yazılı 1 numaralı forma hediye etti.

Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

Messi, Roberts ile birlikte çekilen fotoğrafını Facebook hesabından paylaşarak "Harika bir galibiyetin yanı sıra, en sevdiğim aktrislerden biriyle tanıştım: Julia Roberts!" notunu düştü.

Real Madrid, bu ziyareti resmi Twitter hesabından bir video ile duyurdu.

Julia Roberts'ın Real Madrid oyuncularını ziyareti - Video

Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

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