Julia Roberts'tan Bernabeu ziyareti

Barcelono yıldızı Messi ve Real Madrid'in yıldızları Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos'la görüşerek birlikte fotoğraf çekilen ünlü oyuncuya Real Madrid Başkanı, Roberts'in adı yazılı 1 numaralı forma hediye etti.

Messi, Roberts ile birlikte çekilen fotoğrafını Facebook hesabından paylaşarak "Harika bir galibiyetin yanı sıra, en sevdiğim aktrislerden biriyle tanıştım: Julia Roberts!" notunu düştü.

Real Madrid, bu ziyareti resmi Twitter hesabından bir video ile duyurdu.

Julia Roberts'ın Real Madrid oyuncularını ziyareti - Video