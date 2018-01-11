Julian Assange Ekvador vatandaşı oldu

FETÖ'nün Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Adana'da devam eden davada Mahkeme Başkanı Kibar, her şeyini kaybettiğini belirten tutuklu sanığa tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün devlet içine yerleşmek için sınav sorularını ilk olarak 1982'de çaldığını söyledi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı.

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Beyaz Saray Ruhani'yi tehdit etti

İran'da devam eden protestolarda binlerce kişinin tutuklandığını ve işkence gördüğünü iddia eden Beyaz Saray, "Endişeliyiz" açıklaması yaptı.