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Julian Assange Ekvador vatandaşı oldu

El Universo gazetesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Ekvador vatandaşlığı aldığını iddia etti.

Detay Haber | 11.01.2018 - 07:33..
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Gazete, bir kaynağa dayandırdığı haberde, Assange'a verilen pasaportun numarasını da yayınladı.

Daha önce Twitter'de, Assange'ın Ekvador milli takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlamıştı.

Julian Assange Ekvador vatandaşı oldu

6 YILDIR BÜYÜKELÇİLİKTE YAŞIYOR

Assange, 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor.

Tutuklanıp İsveç'e gönderilmemek için 2012'den beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, geçtiğimiz haziran ayında büyükelçilik binasındaki 5. yılını doldurmuştu.

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