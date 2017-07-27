AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir görüşme yapmak için Brüksel'e gitti.

İkili; basın toplantısı sırasında komik bir an yaşadı. Basın toplantısında telefonu çalan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Özür dilerim, karım arıyor." dedi.

Juncker: Affedersiniz karım arıyor, hayır Merkel'miş VİDEO

"ARAYAN MERKEL'MİŞ"

Ardından da arayan kişiyi gören Juncker, "Hayır, (arayan) Sayın Merkel'miş." diye düzeltince gazeteciler kahkahalarına engel olamadı.

ESKİ MODEL NOKİA KULLANIYOR

Juncker, genelde resmi olmayan tavırlarıyla tanınıyor. AB yetkilileri Juncker, akıllı telefon kullanmıyor ve onun yerine eski model bir Nokia telefon kullanıyor.