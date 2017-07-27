taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.366
USD
3,5280
EURO
4,1316
ALTIN
143,30
PETR
51,0000

Juncker: Affedersiniz karım arıyor, hayır Merkel'miş

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile yapacağı basın toplantısında komik bir an yaşandı.

27.07.2017 - 17:20
  1. Haberler
  2. Dünya

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir görüşme yapmak için Brüksel'e gitti.

Juncker: Affedersiniz karım arıyor, hayır Merkel'miş

İkili; basın toplantısı sırasında komik bir an yaşadı. Basın toplantısında telefonu çalan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Özür dilerim, karım arıyor." dedi.

Juncker: Affedersiniz karım arıyor, hayır Merkel'miş VİDEO

"ARAYAN MERKEL'MİŞ"

Ardından da arayan kişiyi gören Juncker, "Hayır, (arayan) Sayın Merkel'miş." diye düzeltince gazeteciler kahkahalarına engel olamadı.

Juncker: Affedersiniz karım arıyor, hayır Merkel'miş

ESKİ MODEL NOKİA KULLANIYOR

Juncker, genelde resmi olmayan tavırlarıyla tanınıyor. AB yetkilileri Juncker, akıllı telefon kullanmıyor ve onun yerine eski model bir Nokia telefon kullanıyor.

İlginizi Çekebilir
Mescid-i Aksa'nın kapıları tepkiler üzerine açıldı
Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.
AB'den Yunanistan'a mülteci desteği
Yunanistan, AB fonlarından en çok yararlanan ülke olmaya devam ediyor.
Prens William hava ambulansındaki görevini bırakıyor
Hava ambulans pilotu olarak 2 sene görev yapan Prens William, bu görevinden istifa etti.
Netahyahu El Cezire'yi kapatıyor
Kudüs'te El Cezire'nin yayınlarından rahatsız olan Netanyahu, televizyon kanalının kapatılması için yeni yasalar çıkartacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

KKTC, Maraş'ı tek taraflı yerleşime açacak

69
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

109
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

97
Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

Firari Sevan Nişanyan Yunanistan'a sığınıyor

141
Kentlerin vekil sayısı değişiyor

Kentlerin vekil sayısı değişiyor

34
Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın görevleri donduruldu

Mehmet Özdilek ve Tolunay Kafkas'ın görevleri donduruldu

41
Başbakan, Alman firmalarının yöneticileriyle görüştü

Başbakan, Alman firmalarının yöneticileriyle görüştü

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM