1 Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonu öğrenince kaçmaya çalışan Adnan Oktar ve kediciklerinin çantasından 40 bin TL çıktı.

2 Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu CHP'ye yakınlığıyla bilinen Levent Gültekin, Muharrem İnce'nin seçim gecesi alkolü fazla kaçırdığı için kameralar karşısına çıkmadığını açıkladı.

3 New York'ta Manhattanhenge dönemi Yılda dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışı, Manhattan bölgesindeki 14. Cadde'de bulunan Union Meydanı'ndan görüntülendi.

4 Çin'de patlama: 19 ölü 12 yaralı Çin'in Sichuan eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

5 Juncker NATO galasında ayakta duramadı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, sağlık sorunları nedeniyle liderler zirvesinde ayakta duramadı.

6 Kanada muhalefeti Trudeau'nun şakasını hedef gösterdi Kanadan Başkanı Trudeau'nun Belçika Başbakanı'nı şakalayıp ardından eşiyle tokalaşması olay oldu.