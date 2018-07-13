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Juncker NATO galasında ayakta duramadı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, sağlık sorunları nedeniyle liderler zirvesinde ayakta duramadı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 05:44..
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO liderler zirvesine katılanlar arasında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de vardı. Sağlık sorunları nedeniyle ayakta durmakta zorluk çekti.

SARHOŞ İDDİALARI BOŞA GİTTİ

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası 'Juncker zil zurna sarhoş' söylentileri çıktı.

Yürümekte zorlandığı gözlenen Juncker'in aslında ayakta duramamasının sebebinin sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı.

63 yaşındaki Jean Claude Juncker Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevine aktif olarak devam ediyor.

Juncker güçlükle ayakta durdu VİDEO


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