Junker: ABD'nin kararından endişeliyiz

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını bildirdi.

AB, AMERİKA'YA TEPKİLİ

ABD'nin ilave vergi kararıyla ilgili açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." dedi.

"BUGÜN KÖTÜ BİR GÜN"

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Amerika'nın kararını ticari anlamda kötü bulduğunu belirterek, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

AMERİKA'NIN GÜMRÜK TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.