Juno, Jüpiter'deki 'sır' için uçtu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı Juno, Jüpiter'de yüzyıllardır devam ettiği belirtilen antisiklonik fırtına "Büyük Kırmızı Leke"nin sırrını çözmek amacıyla gezegene yakın uçuş gerçekleştirdi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Juno, Jüpiter'in kutup yörüngesinde bir yıl önce başladığı keşif faaliyetine devam ediyor. Voyager ve Galileo uzay araçlarına göre çok daha fazla Jüpiter'e yaklaşan Juno, bu gezegende 16 bin kilometre genişliğindeki fırtınanın nedenini anlama konusunda "önemli bir adım" olarak nitelenen uçuşunu tamamladı.

BULUTLARIN 9 KİLOMETRE ÜSTÜNDEN GEÇEREK VERİ TOPLADI

Juno, dışındaki 8 veri toplama aracı açık şekilde Büyük Kırmızı Leke'nin bulutlarının yaklaşık 9 bin kilometre üstünden geçerek veri topladı. Bu sırada Juno'nun tüm veri araçlarının yanı sıra kamerası JunoCam'ın uçuş sırasında açık olduğu belirtildi.

FIRTINAYI 1830'DAN BU YANA İNSANLIĞIN TAKİBİNDE

San Antonio'daki Southwest Araştırma Enstitüsü Juno Başaraştırmacısı Scott Bolton, daha önce yaptığı basın açıklamasında, "Bu devasa fırtına yüzyıllar boyu güneş sisteminin en büyük gezegeninde şiddetle esti. Şimdi Juno ve onun bilim araçları bu devasa fırtınanın nasıl oluştuğunu anlamak, köklerinin derinliğini görmek ve bunu özel yapanın ne olduğunu öğrenmek için dalış yapacak." ifadesini kullanmıştı.

NASA'ya göre yaklaşık 350 yıldır şiddetle esen gazlı Büyük Kırmızı Leke, 1830'dan bu yana insanlar tarafından izleniyor.