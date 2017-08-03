Kaan Karacaalp’ın Hayalet ve Şeytan Adam romanı

Edebiyat hayatına daha önce değişik edebi dergilerde başlayan Kaan Karacaalp’ın romanı okuyucularla buluştu. Fantastik öğelerin ön planda olduğu Hayalet ve Şeytan Adam, bilim kurgu, gerilim ve polisiye roman özelliklerini fazlasıyla taşıyor. Yazarın ilk eseri olmasına rağmen iyi bir iş çıkartmış

Gerilim ve korkuyu seviyorsanız bu kitap tam size göre. Bu kitabıyla okuyuculara merhaba diyen Kaan Karacaalp’la romanı hakkında konuştuk.

“UZUN YILLARIN ÜRÜNÜ”

“Hayalet ve Şeytan Adam uzun yılların ürünü. Fantastik realite dediğimiz işin içine bilim kurgu, korku gerilim ve polisiyenin katıldığı türe her zaman düşkündüm. Bu türleri okurken hep iki şeyi eksik bulmuştum. İlki klasik vampir, kurt adam, cin, peri vs. tarzı varlıklar artık bıktıracak denli çok işlenmiş ve nerdeyse hepsi birebirinin kopyasıdır. İkincisi, muhteşem bir masal, öykü, mitoloji alt yapımız olmasına rağmen bizden birilerinin çıkıp bu konularda çok fazla eser vermemesiydi.

Hayalet ve Şeytan Adam bu düşüncelerin ışığında doğdu. Önce kendime ait yeni bir tür yarattım, onların tarihsel geçmişlerini, fiziksel özelliklerini tasarladım. Sonrada bunu günümüz dünyasına ülkemize taşıdım. Kabaca 1 yıllık bir çalışma sonucu kitap ortaya çıktı."

“OLUMLU ELEŞTİRİLER ALIYORUM”

“Özellikle kitabı yazarken büyük keyif aldım. Kendim de bizzat yazdığım türün, artı polisiye, gerilim ve bilim kurgu, fantastik edebiyatın sıkı bir okuruyum. Orijinal bir şeyler yarattığıma inanıyorum. Okuyan farklı kesimden kişilerden, iyi eleştiriler aldım. Elbet ilk kitap olmasının getirdiği pek çok eksiklik var. Ama beni tatmin etti."

KİTABIN KONUSU

Kitabım kabaca ejderan denilen yarı ölümsüz bir türe mensup insan ismi Noyan, ejderhan adlı Cebe ( lakabı Şeytan Adam) isimli karakterin 1990’ların başında Orta Asya'da sürgündeyken başlayan, sonrasında Bosna, Güney Doğu Anadolu, Kuzey Irak Erbil ve yine Ege'de birer sahil kasabasında devam edip İstanbul'da şimdilik sonlanan maceralarını anlatıyor.

Noyan bu maceralarında normal insanlar haricinde, vampirler, kurt adamlar, ifritler ve cinler benzeri öte âlemlere ait varlıklar ve hatta kendi türüyle de savaşıyor. Ona hayalet adını verdiği iri bir beyaz kurt yoldaşı eşlik ediyor. Tabii hayaletin de sıradan bir kurt olmadığını söylememe gerek yok sanırım.

Korku gerilim, fantastik edebiyat, bilim kurgu ve elbet polisiye aksiyon türlerinin bir tür hibriti olan romanı okumalısınız.

Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com