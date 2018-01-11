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Kaan Tangöze eve döndü

Kaan Tangöze, eski eşi Seçkin Piriler’den olan büyük oğlu Hakan ile otelde yaşıyordu.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 08:37..
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Seçkin Piriler, iki çocuğunun babası Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural ile yaşak aşk yaşadığını öğrenince, Ocak 2016’da boşanmıştı. Kıvılcım Ural'ın Seçkin Piriler'e söylediklerinden sonra evi terk eden Kaan Tangöre, eski eşi Seçkin Piriler’den olan büyük oğlu Hakan ile otelde yaşıyordu. Hakan annesinin yanına, Kaan Tangöze de uğruna yuvasını yıktığı Kıvılcım Ural’a döndü.

Kaan Tangöze eve döndü

HER ŞEY UNUTULDU

Sevgililer önceki akşam Ortaköy’deydi. Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’e attığı hakaret dolu mesajlar hatırlatılınca güldü. Ama sorulara yanıt vermedi.

ÇOCUKLARININ ANNESİNE "ESKİ KAŞAR" DEMİŞTİ

Kıvılcım Ural’ın Seçkin Piriler’e, “Bana bak eski kaşar. Doğurmakla ana olunmaz. Kendine gel” diye hakaret dolu mesajlar attığı söylenmişti.

Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’ı mahkemeye vermiş, Kaan Tangöze’yi de sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.

Kaan Tangöze eve döndü

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