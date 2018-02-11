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Kabataş- Mahmutbey hattında 19 istasyon yer alacak

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında inşa edilecek metro hattı ile İstanbul'da trafik rahat bir nefes alacak.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 13:42..
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Kabataş- Mahmutbey hattında 19 istasyon yer alacak

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Kabataş- Beşiktaş- Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının İstanbul'daki trafik sıkıntısına çözüm olması bekleniyor.

2018'DE DENEME SÜRÜŞLERİ YAPILACAK

Yüzde 80'i tamamlanan projenin 2018 yılının sonunda deneme sürüşleri başlayacak. Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu için 3 milyar 700 milyon lira harcama yapılacak.

Bu metro projesi de dünyada ses getirdi. 32 ülkenin yarıştığı "2017 AEC Excellence Awards"da birinci olmak için yarışan 145 projenin arasında Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu 8'inci oldu.

Bu metro istasyonunda 19 istasyon yer alacak. Bunlar; Kabataş, Beşiktaş, Yıldız Fulya, Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır Mahallesi, Veysel Karani / Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent / Giyimkent, Yüzyıl / Oruç Reis, Göztepe Mahallesi, Mahmutbey

DİĞER HATLARLA ENTEGRE OLACAK

Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı entegrasyon noktaları ise; Kabataş İstasyonu’nda Kabataş - Taksim Füniküler Hattı ve Eminönü - Kabataş Tramvay Hattı ile Mecidiyeköy İstasyonu’nda Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonu’nda Habibler - Edirnekapı - Topkapı Tramvay Hattı ile Mahmutbey İstasyonu’nda Otogar - Bağcılar Kirazlı - Başakşehir - Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegre olacak.

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