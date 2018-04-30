Kabataş - Mahmutbey istasyonu yıl sonunda hizmete girecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, geçen hafta gerçekleştirdiği ABD ziyareti çok konuşuldu. Şimdi de hediye götürdüğü fidan gündemde.

Ekranda kilolu çıkmaktan rahatsız olan Nurgül Yeşilçay, diyet yaptı.

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Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 31,3 arttı

Turizm geliri 2018 yılı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.