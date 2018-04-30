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Kabataş - Mahmutbey istasyonu yıl sonunda hizmete girecek

Sürücüsüz olarak hizmet vermesi planlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 09:29..
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Kabataş - Mahmutbey istasyonu yıl sonunda hizmete girecek

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak bir proje olarak anılan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında artık çalışmalar son aşamaya geldi.

Kabataş - Mahmutbey istasyonu yıl sonunda hizmete girecek

BİRÇOK HATLA ENTEGRE EDİLECEK

M7 olarak adlandırılan metro, Yenikapı- Hacıosman metrosu ve Söğütlüçeşme -Beylikdüzü istasyonlarıyla metrobüse aktarma yapabilecek.

300 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

Mecidiyeköy metrosunda yer altı meydanı da yer alacak. metrobüsten metroya geçiş koridorları ise 25 metre genişliğine sahip olacak. Mecidiyeköy istasyonunu kullanacak 300 bin yolcunun olacağı tahmin ediliyor.

Kabataş - Mahmutbey istasyonu yıl sonunda hizmete girecek

MAHMUTBEY MECİDİYEKÖY ARASI 26 DAKİKAYA İNECEK

Bağcılar-Mecidiyeköy: 41 dk.

Kağıthane-Mecidiyeköy: 4,5 dk.

Tekstilkent-Mecidiyeköy: 20,5 dk.

Beşiktaş-Mecidiyeköy: 5,5 dk.

Başakşehir-Mecidiyeköy: 35,5 dk.

Sancaktepe-Mecidiyeköy:55 dk.

Mecidiyeköy-Mahmutbey: 26 dk.

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Kabataş - Mahmutbey istasyonu yıl sonunda hizmete girecek
Sürücüsüz olarak hizmet vermesi planlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.
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