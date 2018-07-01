İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir camide konuşan kabe imamı Abdurrahman Sudeysi, Suudi Arabistan ve Amerika'nın dünyanın güvenliği ve istikrarı için öncülük ettğini belirterek Suudi Arabistan Kralı ile ABD Başkanı Donald Trump'a dua etmeyi de ihmal etmedi.

"EY AMERİKA'NIN KÖLESİ"

Bu sözlerin ardından camiden ayrılmaya hazırlanan Sudeysi'ye, Cezayirli bir vatandaş,"Yemen'deki ve Katar'daki kardeşlerimizi abluka altına alırken nasıl olur da bize güvenden bahsedersiniz? Cezayir, Mısır ve Türkiye'deki darbeleri nasıl desteklediniz? Ey sarayın alimleri, siz ahiret gününde bu duruşunuzdan sorumlu tutuklacaksınız. Bugün bize laf söyleme. Size itaat yok. Ey Amerika'nın kölesi. Bizler özgürlük ve güvenliği biliyoruz. Çünkü topraklarımız özgürlük ve güvenliğin topraklarıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Kabe imamına ABD protestosu ViDEO