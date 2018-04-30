Kabil'de çifte bombalı saldırı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını, ikinci saldırının ise görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında yaşandığını belirtti.

25 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh da iki saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai'nin de bulunduğu 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırılarda 27 kişinin yaralandığını dile getiren Mecruh, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.