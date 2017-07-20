Kabine nedir

Her seçimden sonra veya bakan değişikliğinde sıkça duyduğumu "kabine" tam olarak ne anlama geliyor. Hepsi bu yazıda.

KABİNE NEDİR?

Kabine, TDK'da "Bakanlar Kurulu, hükûmet" olarak, Kubbealtı Lugatı'nda ise; "Bakanlar kurulu, hey'et-i vükelâ" olarak yer alıyor.

KABİNE NE İŞ YAPAR?

Kabine veya bakanlar kurulu; Başbakan'ın bakanlarla birlikte hükümet adına siyasi kararlar verdiği, politikaları belirlediği bir kuruldur.

Bakanlar kurulu veya kabinenin kararları başbakan için tavsiye niteliğindedir.

KABİNE NASIL OLUŞUR?

Cumhurbaşkanı, teamüllere göre seçimlerde en çok oyu alan partinin genel başkanına hükümeti kurması için görev verir. O kişi de genellikle milletvekilleri arasından bakan seçerek (Meclis dışından da bakan olunabilir) kabineyi (bakanlar kurulunu) oluşturur. TBMM'den güvenoyu alınmasının ardından kabine(bakanlar kurulu) göreve başlar.