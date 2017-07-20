taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.371
USD
3,5392
EURO
4,0758
ALTIN
140,75
PETR
49,7100

Kabine nedir

Kabine nedir? Kabine sistemi nedir? Bakanlar Kurulu nedir? Kabineyi kim seçer? Kabine nasıl çalışır? Kabinede kimler var? Kabine ne iş yapar

  1. Haberler
  2. İpucu

kabine

Her seçimden sonra veya bakan değişikliğinde sıkça duyduğumu "kabine" tam olarak ne anlama geliyor. Hepsi bu yazıda.

KABİNE NEDİR?

Kabine, TDK'da "Bakanlar Kurulu, hükûmet" olarak, Kubbealtı Lugatı'nda ise; "Bakanlar kurulu, hey'et-i vükelâ" olarak yer alıyor.

KABİNE NE İŞ YAPAR?

Kabine veya bakanlar kurulu; Başbakan'ın bakanlarla birlikte hükümet adına siyasi kararlar verdiği, politikaları belirlediği bir kuruldur.

Bakanlar kurulu veya kabinenin kararları başbakan için tavsiye niteliğindedir.

KABİNE NASIL OLUŞUR?

Cumhurbaşkanı, teamüllere göre seçimlerde en çok oyu alan partinin genel başkanına hükümeti kurması için görev verir. O kişi de genellikle milletvekilleri arasından bakan seçerek (Meclis dışından da bakan olunabilir) kabineyi (bakanlar kurulunu) oluşturur. TBMM'den güvenoyu alınmasının ardından kabine(bakanlar kurulu) göreve başlar.

İlginizi Çekebilir
Çocuğunuz tatilde bilime nasıl yönelir
Çocuğunuza her şeyin "neden"ini bulması konusunda yardımcı olurken aranızdaki bağı da güçlendirebilirsiniz.
Selde kalan araç için ne yapmalı
Selde kalmış araba nasıl temizlenir? Selde kalmış arabaya nasıl müdahale edilir? Selda kalmış arabaya ne yapmalı?
Çocukların uyku sorununa çözüm 15 altın öneri
Uyku problemi yaşayan çocuğunuz için bu önerilere kulak verin.
Çocuklara özel tarif: Bademli yulaflı sütlaç
Çocuklara yemek istemediği yiyecekleri sevdirecek besin değeri yüksek sütlaç tarifini mutlaka deneyin.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aşırı yağlı olan yemek nasıl kurtarılır

Aşırı yağlı olan yemek nasıl kurtarılır

0
Kurşun kalem nasıl yapılır

Kurşun kalem nasıl yapılır

6
Darbe nedir, neden yapılır

Darbe nedir, neden yapılır

5
Yulaf nasıl yapılır

Yulaf nasıl yapılır

3
Saksı değişikliği nasıl yapılır

Saksı değişikliği nasıl yapılır

1
Güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler

Güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler

0
Ramazan'da sağlıklı oruç tutmanın yolları

Ramazan'da sağlıklı oruç tutmanın yolları

0