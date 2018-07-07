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Kaçak av yapan 2 kişiye aslan saldırdı

Güney Afrika'da koruma altındaki bölgede gergedan avlamak isteyen 2 kişi, aç aslanlara yem oldu.

AA | 07.07.2018 - 15:18..
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Sibuya Game Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda meydana gelen olayda, yasa dışı yollardan gergedan avlamak için bölgeye silah ve baltayla giren 2 avcının, karşılarına çıkan bir grup aslan tarafından öldürüldü.

Aslanların avcıları öldürdükten sonra vücutlarının bazı bölümlerini yediği ifade edildi.

BİN 28 GERGEDAN AVCILAR TARAFINDAN KATLEDİLDİ

"Save the Rhino" grubuna göre, Güney Afrika'da 2017 yılında bin 28 gergedan avcılar tarafından öldürüldü.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan gergedanların boynuzları özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.

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