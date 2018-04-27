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Kaçak elektriği önleyen panolara saldırılar devam ediyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3, Şırnak merkezde ise 2 pano, kırılarak ve yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

İHA | 27.04.2018 - 10:46..
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Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yönetmeliklerine uygun biçimde yatırımlarını sürdürürken, bir yandan da enerji kalitesini artırmak için kaçak kullanımla mücadele ediyor.

Bu çerçevede geliştirilen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları bölge genelinde birçok yerleşim alanında kuruluyor. İletim hatlarının yer altına alınması çalışmaları ile birlikte kurulan panolar sayesinde kaçak kullanım oranı azalırken, enerji kalitesinde de artış görülüyor.

VİRANŞEHİR'DE 60 PANO TAHRİP EDİLDİ

Kurulan yeni elektrik panoları sayesinde kaçak elektrik kullanamayan kesimler, panolara saldırmayı, yakıp, kırmayı tercih ediyor. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl kurulan panolardan 3’ü dün yaşanan saldırı sonucunda kırılarak kullanılamaz hale getirildi.

Kaçak elektriği önleyen panolara saldırılar devam ediyor

Saldırganların yakalanabilmesi için soruşturma başlatılırken, ilçenin Teke, Kışla, Atatürk, Selahattin Eyyübi ve Şarkpınar mahalleleri ile Emiroğlu ve Uğur Boran caddelerinde kurulu toplam bin 500 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu'ndan (ASOP) bugüne kadar 60’ı tahrip edildi.

Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına bir saldırı da Şırnak il merkezinde yapıldı. Gürpınar mahallesinde kurulu panolardan 2’si gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde de daha önce 63 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon panosu tahrip edildi.

Kaçak elektriği önleyen panolara saldırılar devam ediyor

SALDIRILAR MÜCADELEYİ ENGELLEMEYECEK

Dicle Elektrik’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, daha önce de birçok yerde benzer saldırılar yaşandığına dikkat çekilerek, "Yapılan bu saldırılar kaçakla mücadelemizi engelleyemeyecektir. Şirketimiz, yatırımları ile bölge halkına daha kaliteli, kesintisiz enerji verme kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Saldırılar sonunda tahrip edilen panoların yerlerine hemen yenilerinin montajı yapılmaktadır." denildi.

Kaçak elektriği önleyen panolara saldırılar devam ediyor

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