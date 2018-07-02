Kaçak elektrik için panolardan sonra trafoyu da yaktılar

Kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı davranan kişiler son 1 hafta içerisinde 19 panoyu kırdı veya yaktı.

TRAFOYU DA YAKTILAR

Kısa süre önce de şebeke yenileme çalışmaları sırasında Silopi’nin Yenişehir mahallesine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak üzere kurulan 1.250 KVA gücündeki mono blok trafo, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Dicle Elektrik ekiplerinin trafoya giden enerjiyi kesmesinin ardından yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

500 KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Yakılan trafonun devre dışı kalması yüzünden Yenişehir mahallesinde yaşayan yaklaşık 500 abone, geceyi karanlıkta geçirdi.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından Dicle Elektrik ekipleri trafoyu yeniden devreye aldı. Ardından yanan aksamlar değiştirilerek, iletkenlerin yeraltına alınması ve ASOP uygulaması için daha önce başlatılan çalışmaya devam edilmek istendi.

TAMİR EDİLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN TOPLANDILAR

Ancak bu kez de bir grup mahalleli trafonun önünde toplanarak çalışmaları engelledi. Bunun üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

Dicle Elektrik yetkilileri de kaçak kullanımı önlemek amacıyla kurulan ve enerji kalitesini ciddi anlamda artıran elektrik panoları ve trafolara yönelik kasıtlı saldırılara tepki gösterdi.

"HALKA ZARAR VERİYOR"

Yapılan açıklamada, “Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları yeraltına alınan iletim hatları ile birlikte uygulanıyor. Bölgeye özgü biçimde geliştirdiğimiz bu panolar, abonelere ait sayaçları da içerisinde barındırdığından kaçak kullanıma imkan tanınmıyor. Bu da enerji kalitesini artırarak kesintisiz elektrik kullanılmasına olanak sağlıyor. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar ne yazık ki yakıp yıkarak yatırımlara zarar veriyor. Bu yapılanlar hem bize, hem de vatandaşlarımıza zarar veriyor. Bu nedenle saldırganlardan bu eylemlerinden vazgeçerek, yatırımlarımıza destek vermelerini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.