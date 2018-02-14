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Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdüler

Kişi başı 2 bin dolar aldıkları göçmenleri kandıran insan tacirleri, 27 Pakistanlıyı Yunanistan yerine Tekirdağ'da bıraktı.

DHA | 14.02.2018 - 00:22..
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27 Pakistanlı ile anlaşan insan tacirleri, kendilerini Yunanistan'a bırakmak için 2 bin dolar aldı. Tekirdağ'ın Malkara karayoluna gelindiğinde 27 Pakistanlı, 'geldik' denilerek yola bırakıldı.

Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdüler

- 3 DERECEDE SOKAĞA BIRAKILDILAR

Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarı ve ağaçlık alanda bazı şahısları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ve merkez Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri bölgede ağaçlık alanda 27 kaçak Pakistanlı buldu. Eksi 3 dereceye düşen soğuk havada oldukça üşüdükleri görülen kaçaklara jandarma tarafından dağıtılan battaniye ile ısınmaları sağlandı.

Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdüler


EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaçakların, İstanbul'da anlaştıkları insan tacirlerine kendilerini Yunanistan'a götürmeleri karşılığında 2 bin dolar para ödedikleri belirtildi. İstanbul'dan bir araca bindirilen kaçakların Edirne'ye götürüldüğü ancak kentteki sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle, insan tacirlerinin kaçakları Tekirdağ'a getirdikleri öğrenildi. Tekirdağ-Malkara karayoluna gelen insan tacirleri burada kaçakları, 'Yunanistan'a geldik' diyerek ağaçlık alana bırakıp, kayıplara karıştı.

Jandarma gözaltına aldığı kaçak 27 Pakistanlı ile ilgili soruşturma yürütürken, insan tacirlerini yakalamak için de çalışma başlattı.

Kaçak göçmenleri Yunanistan diye Tekirdağ'a götürdüler


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