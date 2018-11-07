Kaçak kazı yaparken görüntülenince ateş açtılar

1 Albert Camus’tan yaşama dair enfes alıntılar Kendini bir akımın filozofu olarak görmese de, absürdizm akımının öncülerinden biri olarak kabul gören Albert Camus’tan alıntılar…

2 Bursa'da 500 milyar dolarlık maden rezervinin ÇED'i tamamlandı Orhaneli ilçesinde 500 milyar dolarlık maden rezervi bulundu. Bu projenin ÇED süreci ise sonlandı.

3 Üsküdar'da veli öğretmeni vurdu İStanbul Üsküdar'da öğrenci velisi tartıştığı öğretmeni vurdu.

4 Vitor Pereira'nın takımı Çin'de şampiyon oldu Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, bitime bir hafta kala Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

5 Sanal dünya çocukları tehdit ediyor Gelişen bilgi ve teknoloji çağıyla beraber herkesin elinde akıllı telefonlar var. Özellikle çocuklar için son derece zararlı sonuçlar doğuran sanal dünya konusunda uzmanlar uyarıyor.

6 İran Rusya'dan 100 yolcu uçağı satın alacak İran, ABD yaptırımları sonrasında Airbus ve Boeing'e verdiği siparişlerin iptal edilmesi nedeniyle ticari uçak ihtiyacını karşılamak için üretici arıyor. Tahran bu noktada yüzünü Rusya'ya döndü.