Kaçak kazı yaparken görüntülenince ateş açtılar

İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı.
BİZANS'TAN KALAN TARİHİ YAPIYA DEMİR ÇAKTILAR, BETON DÖKTÜLER
Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han'ın çatısına beton döktüğü görüldü.
DRONE'A TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER
Tarihi yapıya zarar veren bu kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna ise tüfekle ateş etti.