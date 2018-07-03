taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.121
USD
4,6634
EURO
5,4351
ALTIN
186,97
PETR
78,1000

Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

Büyükçekmece’de, kaçak yapıların yıkımı sırasında çıkan olaylarda 4 polis hafif şekilde yaralanırken, yıkıma engel olmaya çalışanlar gözaltına alındı.

AA | 03.07.2018 - 14:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlı ekipler, Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkisinde bulunan 13 evin kaçak olduğunu tespit etti.

Belediye yetkilileri, söz konusu binaların yıkılması yönünde karar aldı. Ekipler, sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkım çalışmalarını başlattı.

YIKIMA ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Kaçak olduğu belirtilen evlerin sahipleri, yıkıma engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine vatandaşlarla belediye ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin artması üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

4 POLİS YARALANDI

Polis, yıkıma engel olmaya çalışanlara biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 polis hafif şekilde yaralandı. Yıkım çalışmalarına engel olmaya çalışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

271
Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

256
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

181
Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

231
Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

126
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

165
Kamu görevlilerinin temmuz maaşları belli oldu

Kamu görevlilerinin temmuz maaşları belli oldu

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM