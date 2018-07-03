Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne bağlı ekipler, Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkisinde bulunan 13 evin kaçak olduğunu tespit etti.
Belediye yetkilileri, söz konusu binaların yıkılması yönünde karar aldı. Ekipler, sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkım çalışmalarını başlattı.
YIKIMA ENGEL OLMAK İSTEDİLER
Kaçak olduğu belirtilen evlerin sahipleri, yıkıma engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine vatandaşlarla belediye ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin artması üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
4 POLİS YARALANDI
Polis, yıkıma engel olmaya çalışanlara biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 polis hafif şekilde yaralandı. Yıkım çalışmalarına engel olmaya çalışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.