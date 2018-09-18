taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.37855
Euro
7.45475
Altın
1198.95
Borsa
95314.47
Gram Altın
245.431

Kaçak yapıyı kadınlar yıktı

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası’nda kaçak yapılan bir yapı, yayla kadınları tarafından yıkıldı.

İHA | 18.09.2018 - 12:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kaçak yapıyı kadınlar yıktı

Türkiye genelinde bir süre önce başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen vatandaşların, betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon Valiliği’nde bir yazı göndererek 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapılarına yıkımına başlanacağı talimatını vermesiyle harekete geçildi.

KADINLARDAN DESTEK GELDİ

Trabzon Valiliği tarafından dün itibariyle başlanılan yaylalarda mevzuata aykırı evlerin yıkım çalışmasına bir destek de yayla kadınlarından geldi.

Trabzon'da kadınlar yayladaki kaçak yapıları yıktı ViDEO

Kaçak yapıyı kadınlar yıktı

KAZMA, KÜREK VE BALYOZLARLA YIKTILAR

Düzköy ilçesindeki Haçka yaylasında kim tarafından yapıldığı bilinmeyen bir yapıyı yaylada bulunan kadınlar ellerine aldıkları kazma, kürek ve balyozlarla yıktı.

Kaçak yapıyı kadınlar yıktı

Kaçak yapıyı kadınlar yıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

Rusya: Uçağımızı Suriye yanlışlıkla düşürdü

131
EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

EDS cezalarının kapsamı genişletilecek

259
Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

45
Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisi uzun sürmedi

291
Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi ağlattı

Emrah Karaduman Aleyna Tilki'yi ağlattı

146
Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor

Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor

62
Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM