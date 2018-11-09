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Kaçkarlarda sıra dışı yüzme şenliği

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ovit Buzul Gölü'nde yüzme şenliği düzenlenecek.

AA | 09.11.2018 - 13:44..
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Rizeli dağcı Hasan Önder, kendi öncülüğünde, 15-16 Aralık'ta gerçekleştirilecek "5. Kaçkar Yüzme Şenliği" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kaçkarlarda sıra dışı yüzme şenliği

BUZUL GÖLÜNDE YÜZME

Geçen yıl yaklaşık 300 doğaseverin, Avusor Yaylası'nda buluşarak bir buçuk saatlik yürüyüşün ardından Kalpli Buzul Gölü'ne ulaştığını ve 12 kişinin buzul gölünde yüzmeye cesaret edebildiğini hatırlatan Önder, Kaçkar dağlarının tanıtımı için her yıl etkinlik yerinin değiştiğini kaydetti.

Önder, yüzme şenliğine katılacak doğaseverlerin Ovit Yaylası'nda toplanacağını ve yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Ovit Buzul Gölü'ne varılarak etkinliğin gerçekleşeceğini ifade etti.

Önder, bu yıl yurt dışından katılım için taleplerin geldiğini de belirtti.

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